27 декабря глава Архангельска Дмитрий Морев на общегородской планёрке поставил перед ресурсниками задачу — вода, тепло и свет должны быть на Новый год в каждом доме Архангельска.
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