Снигирь продолжила традицию

Сразу две Юлии получили звание лучших актрис на церемонии вручения премии «Ника»: Пересильд — за. Юлия Пересильд и Юлия Снигирь предоставлено пресс-службой премии «Ника» Сразу две Юлии получили звание лучших актрис на церемонии вручения премии «Ника»: Пересильд — за фильм «Вызов», а Снигирь — за картину «За нас с вами».
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