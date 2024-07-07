7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 384 подписчика

Снигирь продолжила традицию

Снигирь продолжила традицию

Сразу две Юлии получили звание лучших актрис на церемонии вручения премии «Ника»: Пересильд — за. Юлия Пересильд и Юлия Снигирь предоставлено пресс-службой премии «Ника» Сразу две Юлии получили звание лучших актрис на церемонии вручения премии «Ника»: Пересильд — за фильм «Вызов», а Снигирь — за картину «За нас с вами».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх