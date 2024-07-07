Снигирь продолжила традицию

Сразу две Юлии получили звание лучших актрис на церемонии вручения премии «Ника»: Пересильд — за. Юлия Пересильд и Юлия Снигирь предоставлено пресс-службой премии «Ника» Сразу две Юлии получили звание лучших актрис на церемонии вручения премии «Ника»: Пересильд — за фильм «Вызов», а Снигирь — за картину «За нас с вами».