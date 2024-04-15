Аpple опустилась на второе место в топе крупных производителей смартфонов

Apple спустилась на второе место в топе крупнейших компаний — производителей смартфонов. По итогам первого квартала 2024 года лидером стал Samsung, следует из отчета исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
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