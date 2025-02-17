Порошенко вспомнил, как просил у Зеленского тысячи автоматов

Порошенко вспомнил, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов Когда началась российская спецоперация 24 февраля 2022 года, бывший президент Украины Петр Порошенко попросил у действующего главы государства Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов, сообщает «Украинская правда».
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