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Порошенко вспомнил, как просил у Зеленского тысячи автоматов

Порошенко вспомнил, как просил у Зеленского тысячи автоматов

Порошенко вспомнил, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов Когда началась российская спецоперация 24 февраля 2022 года, бывший президент Украины Петр Порошенко попросил у действующего главы государства Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов, сообщает «Украинская правда».

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ЛС
Лидия Санникова
Еще один жидоупырь.
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