Порошенко вспомнил, как просил у Зеленского тысячи автоматов

Порошенко вспомнил, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов Когда началась российская спецоперация 24 февраля 2022 года, бывший президент Украины Петр Порошенко попросил у действующего главы государства Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов, сообщает «Украинская правда».