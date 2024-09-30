Историческая дата – сегодня годовщина вхождения четырёх новых регионов в состав РоссииДва года назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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