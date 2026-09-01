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Слезы на сцене, измены, алкоголь, политический скандал и миллиарды: почему Варум ушла в тень и что ей до сих пор не могут простить

Слезы на сцене, измены, алкоголь, политический скандал и миллиарды: почему Варум ушла в тень и что ей до сих пор не могут простить

На сцене она — воплощение женственности и лёгкости, певица с ангельским голосом, чьи хиты знает вся страна.

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