ВВС: самый большой в мире айсберг движется в Атлантический океан

Самый большой в мире айсберг А23а продолжил движение на север. Об этом сообщает ВВС.В 1986 году А23а площадью 3800 квадратных метров и толщиной 400 метров откололся от Антарктиды и начал движение на север, однако вскоре застрял.
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