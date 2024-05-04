Сильные дожди и штормовой ветер накроет Москву на Пасху 2024 Алиса БронскаяВ воскресенье, 5 мая 2024 года, в столице России, Москве, ожидается переменная облачность и температура воздуха поднимется до плюс 12–14 градусов, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сообщает 5-tv.