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Сильные дожди и штормовой ветер накроет Москву на Пасху 2024

Сильные дожди и штормовой ветер накроет Москву на Пасху 2024 Алиса БронскаяВ воскресенье, 5 мая 2024 года, в столице России, Москве, ожидается переменная облачность и температура воздуха поднимется до плюс 12–14 градусов, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сообщает 5-tv.

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