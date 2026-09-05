В Воронежском ТЮЗе показали спектакль по историям участников СВО

В Воронежском государственном театре юного зрителя имени С.Я. Маршака прошла премьера театрализованной концертной программы «Русский характер» (12+).
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