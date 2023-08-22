Daily Mail: американец, выполнявший задания ВСУ, был ликвидирован в бою

Принимавший участие в боевых действиях на Украине бывший американский военнослужащий 48-летний Джефф Джонс 31 июля был ликвидирован в результате минометного удара под Артемовском (Бахмутом), сообщает газета выходящая в Великобритании Daily Mail.
Принимавший участие в боевых действиях на Украине бывший американский военнослужащий 48-летний Джефф Джонс 31 июля был ликвидирован в результате минометного удара под Артемовском (Бахмутом), сообщает газета выходящая в Великобритании Daily Mail.
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