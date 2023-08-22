Газета.ру

8 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Приравнять питбулей к оружию на которое требуется разрешение. И ответственность точно такая же как бы владелец оружия...В Петербурге суд ...
  • анатолий панов
    Одну пенсионерку еле уг оворили не  передовать 6 лямов мошейникам, тут вдруг учительница постродала на 5.8 миллиона р...Учительница из См...
  • Владимир Петров
    В 57 лет кого-то возбудить? Вероятно, классная милфа.РЕН ТВ: таксиста ...

Daily Mail: американец, выполнявший задания ВСУ, был ликвидирован в бою

Daily Mail: американец, выполнявший задания ВСУ, был ликвидирован в бою

Принимавший участие в боевых действиях на Украине бывший американский военнослужащий 48-летний Джефф Джонс 31 июля был ликвидирован в результате минометного удара под Артемовском (Бахмутом), сообщает газета выходящая в Великобритании Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх