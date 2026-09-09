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Царьград

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Мария Шаманская назвала подход к рациону по принципу «80/20»

Мария Шаманская назвала подход к рациону по принципу «80/20»

Врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская советует придерживаться принципа «80/20» в рационе, акцентируя внимание на полезных продуктах и избегании ультраобработанных и быстроприготовленных блюд.

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