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В ОДКБ подсказали Еревану и Баку, как выглядит ключ к достижению мира

В ОДКБ подсказали Еревану и Баку, как выглядит ключ к достижению мира

Военно-политический блок признал сохранение высокого конфликтного потенциала на границе Армении и АзербайджанаСегодня, 14 февраля, начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков провёл очередной брифинг, во время которого затрагивалась ситуация в регионе Южного Кавказа.

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