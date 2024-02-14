В ОДКБ подсказали Еревану и Баку, как выглядит ключ к достижению мира

Военно-политический блок признал сохранение высокого конфликтного потенциала на границе Армении и АзербайджанаСегодня, 14 февраля, начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков провёл очередной брифинг, во время которого затрагивалась ситуация в регионе Южного Кавказа.
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