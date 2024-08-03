Жареная цветная капуста в лёгком кляре

Цветная капуста, жаренная в яйце — это классика. А если немного изменить рецепт и добавить в яичную смесь крахмал, получится лёгкий воздушный кляр, который более равномерно покроет соцветия цветной капусты и придаст им красивый золотистый цвет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии