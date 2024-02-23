Россия громко хлопнула дверью на заседании ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский не стали ожидать завершения заседания Генассамблеи ООН по территориям Украины, которые именуются «оккупированными».
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