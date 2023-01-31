Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Еще до начала спецоперации по защите Донбасса страны альянса наращивали военное присутствие вблизи российских границ, указал 31 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин «НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они всё более открыто демонстрируют свое присутствие», — цитирует его «РИА Новости»Так Пушилин прокомментировал слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, который заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.