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Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Еще до начала спецоперации по защите Донбасса страны альянса наращивали военное присутствие вблизи российских границ, указал 31 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин «НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они всё более открыто демонстрируют свое присутствие», — цитирует его «РИА Новости»Так Пушилин прокомментировал слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, который заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

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