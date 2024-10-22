Женщина расправилась с родителями и прятала останки дома четыре года

Женщина из Британии четыре года хранила дома останки родителей. Об этом пишет The Guardian. 36-летняя жительница графства Эссекс Вирджиния Маккалах на протяжении длительного времени испытывала финансовые проблемы из-за отсутствия работы и зависимости от онлайн-казино.