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Женщина расправилась с родителями и прятала останки дома четыре года

Женщина расправилась с родителями и прятала останки дома четыре года

Женщина из Британии четыре года хранила дома останки родителей. Об этом пишет The Guardian. 36-летняя жительница графства Эссекс Вирджиния Маккалах на протяжении длительного времени испытывала финансовые проблемы из-за отсутствия работы и зависимости от онлайн-казино.

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