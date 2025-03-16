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Россельхознадзор запретил ввоз малины из Марокко

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям запретило ввоз в Подмосковье 480 кг свежей малины из Марокко из-за обнаружения в ягодах карантинного объекта — Западного цветочного трипса, сообщается на сайте ведомства.

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