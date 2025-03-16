Россельхознадзор запретил ввоз малины из Марокко

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям запретило ввоз в Подмосковье 480 кг свежей малины из Марокко из-за обнаружения в ягодах карантинного объекта — Западного цветочного трипса, сообщается на сайте ведомства.