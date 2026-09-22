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RT Russia

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Депутат Немкин: персональные данные представляют интерес для мошенников

Депутат Немкин: персональные данные представляют интерес для мошенников

Депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с RT напомнил, что главной целью мошенников сегодня становится не только прямое получение денег, но и доступ к данным, которые позволяют совершать дальнейшие атаки.

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