Трамп: Ким Чен Ын не любит Байдена и считает его глупым человеком

Экс-президент США и кандидат на пост главы Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, что глава КНДР Ким Чен Ын не уважает и считает глупым действующего американского лидера Джо Байдена.
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