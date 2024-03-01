В ЛДПР предлагают расширить программу «Пушкинская карта» на детей с 7 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев предложил изменить возраст получателей «Пушкинской карты». Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил расширить программу «Пушкинская карта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии