Мировое обозрение

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Как правильно делить долг между супругами: неожиданное решение Верховного суда

Как правильно делить долг между супругами: неожиданное решение Верховного суда

Не расплачиваться по долгам мужей смогут жены. Верховный суд разъяснил, в каком случае взятый в браке кредит совсем необязательно тащить вдвоем.

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