А тем временем, Президент США Байден впервые публично отреагировал на вылазку ВСУ в Курскую область, заявив, что это создает "настоящую дилемму".
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А тем временем, Президент США Байден впервые публично отреагировал на вылазку ВСУ в Курскую область, заявив, что это создает "настоящую дилемму".
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