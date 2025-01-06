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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов против «Бостона»: передача, 3 броска, 6 блоков за 25:21 – лучшее время в «Айлендерс»

Александр Романов сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Защитник «Айлендерс» набрал 7-е (0+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 29 игр при полезности «минус 1».

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