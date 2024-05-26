Как изменилась доля машин российского производства

Несмотря на рост продаж автомобилей, произведенных в России, их доля за год существенно снизилась. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало, как изменился рынок новых легковых автомобилей по стране производства по итогам первых четырех месяцев 2024 года.
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