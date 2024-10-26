Первому пострадавшему после нападения в Оклахоме разрешено амбулаторное лечение

Состояние пострадавших после теракта в Оклахоме улучшается. Одному из них уже оказано амбулаторное лечение, а 66-летней женщине, получившей ранение в грудь, предлагают перевести ее из больницы в обычную квартиру через неделю.
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