Госавтоинспекторы в Адыгее доставили в больницу маму с маленьким мальчиком, получившим ожоги

В адрес министра внутренних дел по Республике Адыгея полковника полиции Олега Безсмельницына поступило благодарственное письмо.

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