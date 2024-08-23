ТиНАО, Ховрино и Тушино. Какие новые маршруты автобусов запустили в 2024 году?

фото: РИА Новости/Рамиль СитдиковСтоличная сеть общественного транспорта постоянно развивается: появляются новые маршруты, обновляется парк подвижного состава, в городе становится больше экологичных электробусов.
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