Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и действующего главу Белого дома Джозефа Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа.
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