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«Было бы хорошо, чтобы победил кто-то из россиян»: Дворкович и Илюмжинов поборются за пост президента ФИДЕ

«Было бы хорошо, чтобы победил кто-то из россиян»: Дворкович и Илюмжинов поборются за пост президента ФИДЕ

За пост президента ФИДЕ в сентябре поборются сразу два россиянина. Главным фаворитом считается действующий глава организации Аркадий Дворкович, который пообещал в ближайшее время подать все необходимые документы для выдвижения.

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