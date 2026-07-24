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Царьград

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ЕС ввёл санкции против ВТБ Индия, начинают действовать в 2026

ЕС ввёл санкции против ВТБ Индия, начинают действовать в 2026

Филиал ВТБ в Индии попал под санкции ЕС, которые активируются 13 августа 2026 года. В условиях мера филиал использует закрытые каналы связи для осуществления финансовых операций, обеспечивая бесперебойность расчетов как для бизнесов, так и для частных клиентов.

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