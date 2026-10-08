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Zero Hedge

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Wells Fargo Faces Federal Probe Over $60 Billion Commitment To Black Homeownership

Wells Fargo Faces Federal Probe Over $60 Billion Commitment To Black Homeownership

Wells Fargo Faces Federal Probe Over $60 Billion Commitment To Black Homeownership Wells Fargo is facing a federal investigation over mortgage programs designed to increase homeownership among Black Americans, as the Trump administration expands its campaign against corporate policies that make distinctions based on race, according to the Wall Street Journal.

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