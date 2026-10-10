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Царьград

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В Минске 79-летний водитель врезался в две машины: пострадали 4 человека

В Минске 79-летний водитель врезался в две машины: пострадали 4 человека

79-летний водитель Hyundai возле дома №20 на проспекте Победителей отвлёкся от управления и врезался в стоявшие Kia и Belgee, после чего его и трёх пассажирок 76, 74 и 70 лет доставили в больницы для обследования.

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