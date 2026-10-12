За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 973 подписчика

Три месяца роста подряд: автомобили новой российской марки набирают популярность

Три месяца роста подряд: автомобили новой российской марки набирают популярность

Сентябрь принес Volga 1039 новых регистраций – это больше тысячи машин за месяц. Третий месяц подряд продажи бренда ползут вверх, и со стороны уже кажется, что речь не о разовой вспышке интереса, а о ровном движении, хотя для марки, чьи продажи стартовали только 19 июня, каждый следующий месяц – проверка.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым