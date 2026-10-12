Три месяца роста подряд: автомобили новой российской марки набирают популярность

Сентябрь принес Volga 1039 новых регистраций – это больше тысячи машин за месяц. Третий месяц подряд продажи бренда ползут вверх, и со стороны уже кажется, что речь не о разовой вспышке интереса, а о ровном движении, хотя для марки, чьи продажи стартовали только 19 июня, каждый следующий месяц – проверка.