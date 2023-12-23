Это вообще реально? 8 способов быстро похудеть к Новому году

Редкая женщина не мечтает привести себя в форму к Новому году. Можно ли похудеть, если до праздника остались считаные дни, и как этого добиться? Секретами с «Доктором Питером» поделалась Оксана Панова, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.