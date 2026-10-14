Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVewPW9YA3 Аналитики МегаФона выяснили, что ностальгический тренд на проводные наушники прошел: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах через интернет-магазин и объединённую розничную сеть МегаФона и Yota сократилась с 30% до 18%.