Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVewPW9YA3 Аналитики МегаФона выяснили, что ностальгический тренд на проводные наушники прошел: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах через интернет-магазин и объединённую розничную сеть МегаФона и Yota сократилась с 30% до 18%.
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