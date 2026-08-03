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FiNE NEWS

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Мария Захарова заявила о недоговороспособности Владимира Зеленского и его попытках расширить конфликт

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 апреля 2024 года заявила, что президент Украины Владимир Зеленский утратил способность вести переговоры и стремится расширить военный конфликт, привлекая к нему новые государства.

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