Мария Захарова заявила о недоговороспособности Владимира Зеленского и его попытках расширить конфликт

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 апреля 2024 года заявила, что президент Украины Владимир Зеленский утратил способность вести переговоры и стремится расширить военный конфликт, привлекая к нему новые государства.
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