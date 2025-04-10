В Стамбуле начался второй раунд российско-американских переговоров

Делегацию РФ возглавляет посол Александр Дарчиев Сегодня, 10 апреля, в Стамбуле начался второй раунд консультаций между Россией и США по нормализации работы дипломатических миссий, сообщает корреспондент РИА Новости.
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