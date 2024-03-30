Нападавшие стрельбой удерживали людей среди рядов горящих кресел в «Крокусе»

В результате атаки на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, террористы использовали стрельбу для удержания людей среди пылающих кресел, сообщает москвичка Екатерина Сырина, получившая ингаляционный ожог первой степени.
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