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Регионы России

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Парламент Ирана предлагает внести Вооруженные силы и силы безопасности Канады в список террористических организаций

Парламент Ирана предлагает внести Вооруженные силы и силы безопасности Канады в список террористических организаций

Парламент Ирана предлагает признать армию и правоохранительные органы Канады террористическими организациями в ответ на решение Канады включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических группировок.

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