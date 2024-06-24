Парламент Ирана предлагает внести Вооруженные силы и силы безопасности Канады в список террористических организаций

Парламент Ирана предлагает признать армию и правоохранительные органы Канады террористическими организациями в ответ на решение Канады включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических группировок.
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