ИА Новороссия Европа напоминает горящий пороховой склад. И все чаще возникает вопрос: перед нами череда не связанных между собой протестов или элементы куда более масштабного сценария? А между тем нарушителей миграционного законодательства в России сегодня, только по официальным данным, почти миллион, и с ними пока не понятно, что делать: не хватает сил, средств и личного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Хотите носить хиджабы — будете учиться дома»: Нижневартовск поставил точку в школьном споре
- Азербайджанец хамил полицейским, не показывал документы, оказал неповинование, и был моментально скручен
- "Садовод" нашёл лазейку. Новость разлетелась по чатам, мигрантским хостелам и стройкам: "Вот вой будет!"
Свежие комментарии
- Ну вот и всё. Миг...
- Толпа грозилась з...
- Л Ну вот и всё. Миг...
"Важно отдавать себе отчет, что нарушителей миграционного законодательства в России сегодня, только по официальным данным, чуть меньше миллиона (!) и с ними пока не понятно, что делать: не хватает сил, средств и личного состава." ---------- А что, у нас патроны закончились? Военное время. Я вот что-то сомневаюсь, что во время второй мировой в Москве мог ошиваться миллион иностранцев и качать права.
"нарушителей миграционного законодательства в России сегодня, только по официальным данным, чуть меньше миллиона (!) и с ними пока не понятно, что делать: не хватает сил, средств и личного состава."- КАКАЯ ЕРУНДА!!!
Депортировать за счет диаспор! Деньги выплачивать сотрудникам органов. Если не хватает их, привлекать за деньги диаспор всех желающих русских или татар! Платить крупные суммы за каждую голову депортированного мигранта. Заложить в суммы прибыль для бюджета. За месяц ни одного мигранта не останется. Начнут на фурах вывозить...
А зачем паспорта стали раздавать налево и направо мигрантам, как будто это не документ, а простая бумажка. Паспорт, я считаю надо заслужить - поработай лет несколько, а там будет видно - достоин ли ты российского паспорта, или нет. Как для мужчин, так и для женщин.
Пока не поздно,надо отправлять домой...