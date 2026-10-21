ИА Новороссия Европа напоминает горящий пороховой склад. И все чаще возникает вопрос: перед нами череда не связанных между собой протестов или элементы куда более масштабного сценария? А между тем нарушителей миграционного законодательства в России сегодня, только по официальным данным, почти миллион, и с ними пока не понятно, что делать: не хватает сил, средств и личного состава.