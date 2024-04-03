Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

178 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алексей Куницын
    Победа будет за Россией! Россия будет воевать до Полной победы над Украинским Фашизмом! Мы знаем: чтобы эта война пре...Сможет ли Россия ...
  • Юрий Николаев
    Вот и чудненько! Двух сотый хохло-укроп____ Хороший укроп!Кровавый провал В...
  • vitaly yanushkevich
    Пусть приобретёт побольше памперсов, а то мало ли что может случиться от натуги.Американский "dee...

Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Рассказывают историю о том, что в 70-х годах прошлого столетия после вступления Турции в НАТО, на территории которой американцы поставили ядерное оружие и подпитали её непомерную гордыню льстивыми сказками о былом величии османской империи, турки решили, что могут указывать СССР как себя вести! .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх