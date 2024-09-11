Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета школьниками в Ноябрьске

Комментарий по поводу поджога вертолета, который совершили школьники в Ноябрьске, дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании окружного правительства, 11 сентября сообщает пресс-служба правильства региона.
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