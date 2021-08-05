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Долой «советское» образование: Греф рассказал, как надо учить детей

Долой «советское» образование: Греф рассказал, как надо учить детей

Греф считает, что школа «напихивает» в молодое поколение всякую чепуху. На днях глава «Сбера» Герман Греф высказался в публичном поле о том, что школа «напихивает» в молодое поколение всякую чепуху, что на пользу ему, этому поколению, никак не идёт.

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вячеслав харченко
Он кто такой, чтобы "давать советы космического масштаба и космической же глупости", как говорил Ф.Ф.Преображенский, всего лишь, серый клерк из собчаковской администрации, как и Путин и все это сборище, влезшее во власть и финансы, благодаря Борюсе похмельному.
петр кам
Кандидаты на кол:-1,чубайс,2-греф...эльцин,к сожалению сдох.
Sergey ivanov
Зачем же этот урод учился в Советской школе и институте.Пусть посмотрит ролики в интернете,как молодежи задают вопросы.И это образование которое пропихнули эти реформаторы.Он или дебил или подлец.
вячеслав харченко
И то и другое.

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