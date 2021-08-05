Долой «советское» образование: Греф рассказал, как надо учить детей

Греф считает, что школа «напихивает» в молодое поколение всякую чепуху. На днях глава «Сбера» Герман Греф высказался в публичном поле о том, что школа «напихивает» в молодое поколение всякую чепуху, что на пользу ему, этому поколению, никак не идёт.