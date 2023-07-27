БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВСУ начали второй этап наступления. В чём опасность

ВСУ начали второй этап наступления. В чём опасность

Михаил Рябов.   Ожесточенность боевых действий в среду позволила наблюдателям заявить о том, что ВСУ предприняли попытку второго этапа наступления, непрерывно атакуя несколькими волнами на разных направления.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Хреново. Может Северная Корея поможет?
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5 час.
Виктор Vitas
Пора отвечать укропам оружием такого же типа.Только более мощным,чтобы знали нацики как на нас гавкать.
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4 час.
Марина Козуб
ПОРА! ПОРА! Всё идёт к тому, чтобы РОССИЯ УЖЕ НАЧАЛА, как обещала....Вот  когда нужен &quot;Вагнер&quot; И Корею пригласить. Мужчины гибнут . Им нужна помощь....
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2 час.

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