ВСУ начали второй этап наступления. В чём опасность

Пора отвечать укропам оружием такого же типа.Только более мощным,чтобы знали нацики как на нас гавкать.

Марина Козуб

ПОРА! ПОРА! Всё идёт к тому, чтобы РОССИЯ УЖЕ НАЧАЛА, как обещала....Вот когда нужен "Вагнер" И Корею пригласить. Мужчины гибнут . Им нужна помощь....