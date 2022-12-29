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У Неймара больше всех удалений (5) в Лиге 1 с момента дебюта в «ПСЖ»

У Неймара больше всех удалений (5) в Лиге 1 с момента дебюта в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар получил красную карточку в матче чемпионата Франции со «Страсбуром» (2:1). У бразильца больше всех удалений (5) в Лиге 1 с момента его дебюта в парижском клубе в сезоне-2017/18.

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