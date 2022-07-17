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Консультант «Ред Булл» Ямамото: «На Гран-при Франции преимущество будет у «Ред Булл», «Феррари» может снова выиграть в Венгрии»

Консультант «Ред Булл» Масаси Ямамото поделился мнением о том, как на данный момент разворачивается противостояние команды с «Феррари».

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