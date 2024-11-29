Атаки террористов в Сирии являются частью плана Израиля и США — МИД Ирана

Действия террористических группировок в Сирии являются частью плана Тель-Авива и Вашингтона по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 28 ноября, сообщила пресс-служба МИД в официальном Telegra-канале ведомства.