Атаки террористов в Сирии являются частью плана Израиля и США — МИД Ирана

Действия террористических группировок в Сирии являются частью плана Тель-Авива и Вашингтона по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 28 ноября, сообщила пресс-служба МИД в официальном Telegra-канале ведомства.
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