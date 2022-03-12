Закон и Порядок

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Англичане получили по наглой морде свинкой Пеппой

Англичане получили по наглой морде свинкой Пеппой

  Показательное решение вынесено Кировским Арбитражным судом России:Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кожевникову Ивану Владимировичу (далее – ответчик) о взыскании 20 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки № 1212958, № 1224441, 20 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства – рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин, (.

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