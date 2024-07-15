Президент ТПП РФ Сергей Катырин провел встречу с активом Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики

Президент ТПП РФ Сергей Катырин провел встречу с активом Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономикиОдна из ключевых задач Совета, созданного в 2017 году, — формирование благоприятной правовой среды для цифровой индустрии.
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