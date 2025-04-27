Владислав Сандуляк: «Молдаване не дураки!»

Студент-эколог и общественный активист Владислав Сандуляк прокомментировал недавние заявления заместителя директора агентства Moldsilva Юлиана Котенко, утверждающего, что за 80 лет площадь лесов в Молдове увеличилась.
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